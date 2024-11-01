Германского дипломата вызвали в МИД Ирана в связи с закрытием иранских консульств в ФРГ

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Временного поверенного в делах Германии в Иране вызвали в иранский МИД в связи с решением немецких властей закрыть все три консульства Ирана в ФРГ и "лишить иранских граждан консульских услуг", сообщает IRNA.

"Решение правительства Германии прекратить деятельность консульств Исламской Республики Иран в Германии является неоправданным актом", - заявил представитель МИД.

Он добавил, что основной функцией иранских консульств во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене является предоставление "необходимых консульских услуг иранцам, проживающим в Германии, и поддержка их интересов в принимающей стране", так что решение Берлина создает ненужные проблемы для иранцев в Германии и нарушает их основные права.

31 октября правительство Германии решило закрыть все три консульства Ирана в стране в ответ на казнь в Иране имеющего гражданства Германии и Ирана Джамшида Шармахда.

Таким образом, у дипмиссии Ирана в Германии останется только посольство в Берлине.

Ранее на этой неделе Министерство юстиции Ирана сообщило о казни Шармахда. Он был признан виновным в террористической деятельности, сотрудничестве с ЦРУ, ФБР и Моссадом, а также в причастности к иранской монархической организации. Он проживал в США, но, когда находился в ОАЭ в 2020 году, был переправлен в Иран в ходе операции иранских спецслужб. Смертный приговор был вынесен ему в 2023 году, после чего Германия отозвала из Ирана двоих дипломатов. Приговор был подтвержден в апреле 2024 года.