Число жертв наводнений в Испании выросло до 158 человек

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Число жертв сильных наводнений, обрушившихся на Испанию, увеличилось до 158 человек, сообщает в четверг агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве страны.

Ранее поступали данные о 140 погибших.

Экстренные службы, спасатели и военные продолжают поисковые работы и ликвидацию последствий стихии.

Премьер Испании Педро Санчес в четверг посетил Валенсию, которая сильнее всего пострадала от наводнений. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и соблюдать рекомендации экстренных служб.

На кадрах из пострадавших районов видны разрушительные последствия: многие дороги затоплены, автомобили перевернуты и повреждены, разрушены постройки и инфраструктура. В некоторых районах жители вынуждены стоять в очередях, чтобы получить питьевую воду.

Накануне правительство Испании объявило трехдневный траур в связи с гибелью людей в ходе разрушительных наводнений.