Efe сообщило об уже 140 жертвах наводнения в Испании

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Испании число погибших в результате наводнения увеличилось до 140 человек, сообщает Efe со ссылкой на источники в правительстве.

Днем ранее официально сообщалось о 95 погибших и десятках пропавших без вести. Больше всего жертв - в регионе Валенсия.

Экстренные службы, спасатели и военные продолжают поисковые работы и ликвидацию последствий стихии.

Премьер Испании Педро Санчес в четверг посетил Валенсию, которая сильнее всего пострадала от наводнений. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и соблюдать рекомендации экстренных служб.

На кадрах из пострадавших районов видны разрушительные последствия: многие дороги затоплены, автомобили перевернуты и повреждены, разрушены постройки и инфраструктура. В некоторых районах жители вынуждены стоять в очередях, чтобы получить питьевую воду.

В Испании с 31 октября объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей в ходе разрушительных наводнений.