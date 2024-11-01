Число погибших в результате наводнений в Испании выросло до 205 человек

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Число жертв разрушительных наводнений в Испании увеличилось до 205 человек, сообщает агентство EFE со ссылкой на центр по чрезвычайным ситуациям автономного сообщества Валенсия.

В частности, в Валенсии погибли 202 человека. О двух жертвах сообщили власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, еще об одной - автономного сообщества Андалусия.

Движение по многим улицам и дорогам Валенсии остается невозможным, в некоторых местах до сих пор нет электричества, водоснабжения и стабильной телефонной связи.

Премьер Испании Педро Санчес в четверг, 31 октября, посетил Валенсию, которая сильнее всего пострадала от наводнений. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и соблюдать рекомендации экстренных служб.

В среду правительство Испании объявило трехдневный траур в связи с гибелью людей в ходе разрушительных наводнений.