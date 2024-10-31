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Нетаньяху заявил о возможностях Израиля ударить по любой точке Ирана

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Израиль обладает достаточным военными возможностями, чтобы в случае необходимости нанести воздушный удар по любой точке Ирана, заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В миреВ ходе ударов Израиля по Ирану был уничтожен объект, связанный с производством ракетЧитать подробнее

"Сегодня Израиль обладает большей свободой действий в Иране, чем когда-либо. Мы можем достать до любой точки, если будет такая необходимость", - приводит его слова The Times of Israel.

Премьер заявил, что недавняя атака Израиля по военным базам в Иране стала ударом по самым уязвимым объектам.

При этом он напомнил, что главная цель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – не дать Ирану получить ядерное оружие.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате ударов погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Израиль Иран Биньямин Нетаньяху
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