В Кремле не поняли слова Трампа о его роли в судьбе "Северного потока 2"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не понимают, что имел в виду кандидат в президенты США Дональд Трамп, сказав, что именно он уничтожил газопровод "Северный поток 2", заблокировав его строительство, и связывают это с предвыборной горячкой.

"На финишной прямой предвыборная гонка в США. Мы видим, что скажем так, многие элементы этой предвыборной гонки не совсем влезают в рамки нашего понимания, много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального. Мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга. Это совсем не соответствует нашей политической культуре. Ну и наверное, в горячке этой предвыборной гонки мы слышим те заявления, о которых упомянули вы", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления Трампа о том, что именно он уничтожил "Северный поток 2", заблокировав его строительство, и что Америка превратилась в страну дураков, которой управляют дураки.

Песков напомнил, что газопровод в итоге был достроен.

"И более того, нитка "Северного потока 2" есть уцелевшая, и она в любой момент, как об этом говорил президент Путин, готова к запуску. Поэтому здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп", - отметил представитель Кремля.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году, но его так и не ввели в строй из-за проблем с сертификацией с германской стороны.

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли взрывы, которые вывели их из строя.