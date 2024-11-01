Более 5,5 млн российских туристов посетили Турцию за девять месяцев

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Россия заняла первое место по турпотоку в Турцию в январе-сентябре, он вырос почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики, опубликованной министерством культуры и туризма страны.

С января по сентябрь 2024 года число прибытий российских туристов составило 5 473 380 или 13,08% от общего турпотока, рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года составил почти 6%. В первую пятерку, помимо России, вошли также Германия (5,16 млн), Великобритания (3,68 млн), Иран (2,48 млн) и Болгария (2,17 млн).

Всего за девять месяцев Турцию посетило 41,8 млн иностранных туристов, это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике, в сентябре Россия также заняла первое место по турпотоку в Турцию, страну посетили 922,8 тыс. российских туристов, это 15,2% от общего числа иностранных туристов в республике. На втором месте - Германия, откуда прибыли 772,6 тыс. человек, на третьем - Великобритания (почти 577 тыс.). Четвертое и пятое места заняли Иран (380 тыс.) и Болгария (304,3 тыс.).

Всего в сентябре Турцию посетили 6,54 млн туристов, это на 4,6% больше, чем в прошлом году.