В РСТ рассказали, как избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы уже два года сталкиваются на отдыхе за рубежом с проблемами при попытке расплатиться или обменять долларовые купюры старого образца либо ветхие, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Туроператоры уже два года сталкиваются с вопросами туристов по поводу того, что за рубежом не принимают долларовые купюры, выпущенные до 2013 года. А в тех странах, где они принимаются, предлагают невыгодный курс обмена, который может отличаться от 0,5% до 10% в худшую сторону. Эти проблемы мы фиксируем во многих странах, и это, как правило, самые популярные у россиян направления - Турция, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии. Поэтому, планируя туда поездку, надо учитывать, что старые купюры могут просто не принять", - цитирует его пресс-служба РСТ.

По словам Горина, обменные пункты и банки очень внимательно относятся к состоянию купюр, и, если на них есть проколы, надписи, обрывы, это тоже может стать поводом для отказа в обменной операции. Кроме того, во многих странах периодически происходит замена купюр старого образца.

"Соответственно одна из главных наших рекомендаций организованным туристам - оплачивать тур и сопутствующие услуги в турфирме в рублях, то есть и перелет, и трансферы, и экскурсии. Другой вариант - рассмотреть покупку национальной валюты в России: например, дирхамы, отправляясь в ОАЭ, или баты - в Таиланд. Их предлагают российские банки. Это выгодно, если вы едете именно в страну валюты. Но если вы покупаете юани и планируете их обменять в другой стране, надо помнить, что большинство обменных операций происходит по отдельным курсам покупки-продажи и конвертации через доллар, что приводит к невыгодному курсу, причем разница может достигать от 7 до 14%", - сказал Горин.

"Еще одним выходом из ситуации могут быть евро. Удобнее иметь эту валюту, так как с ней меньше проблем. Но здесь также есть важная рекомендация - выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро, так как с купюрами 200 и 500 возникают трудности в торговых точках ряда стран. Разменять их на более мелкие в обменном пункте нельзя, только в банке при наличии паспорта", - добавил эксперт.

Он напомнил, что российские банки принимают доллары всех образцов, соответственно, возможен обмен старых долларовых купюр на территории РФ. Но при продаже старых купюр и покупке новых получается большая разница обменного курса в российских рублях.

"Часть туристов пользуется картами Visa и MasterCard банков третьих стран, чтобы осуществлять безналичные платежи. Такие карты можно оформить и удаленно. Кроме того, в ряде стран работают карты UnionPay российских банков. Правда, их также принимают не все торговые точки, а платежи проходят не всегда оперативно. Например, в последнее время у некоторых туристов были проблемы с оплатой такими картами в Турции", - добавил он.