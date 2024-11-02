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ЦИК Белоруссии завершил прием заявлений по выдвижению кандидатов в президенты

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии 1 ноября завершился прием заявок о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов на выборах президента республики.

Все претенденты на пост президента Белоруссии не позднее 1 ноября должны были предоставить в ЦИК документы для регистрации их инициативных групп.

По завершению отведенного законодательством периода ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии, депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой.

Помимо них, в ЦИК были поданы заявки о регистрации инициативных групп Виктора Кулеша, Дианы Ковалевой, лидера Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, руководителя Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова, а также Анны Канопацкой, принимавшей участие в президентской гонке в 2020 году. Их заявления будут рассмотрены на заседании ЦИК 4 ноября.

С 7 ноября по 6 декабря в Белоруссии пройдет сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты. Каждая зарегистрированная инициативная группа должна собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей. С 22 по 31 декабря пройдет регистрация кандидатов в президенты.

Сами выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года.

Минск Белоруссия Коммунистическая партия Олег Гайдукевич Либерально-демократическая партия
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