CNN обнаружил в Китае строящийся авиасносец необычной конструкции

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В китайской провинции Гуандун ведется строительство авианосца нестандартной конструкции, возможно, уникальной в практике мирового кораблестроения, сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Planet Labs PBC.

Корабль с большой открытой палубой строят на верфи компании Guangzhou Shipyard International Co на острове Лунсюэ.

По словам бывшего капитана подводной лодки и теперь сотрудника Центра новой американской безопасности Томаса Шугарта, этот авианосец гораздо меньше прежних авианосцев КНР или китайского универсального десантного корабля типа 075. Шугарт предположил, что речь может идти о корабле, который кроме военных задач, может использоваться для гражданских нужд.

Также высказывались предположения, что на этом корабле могут базироваться вертолеты и беспилотники, а авианосец могут использовать в обстановке с невысоким уровнем угроз и для поддержки береговой охраны КНР в Южно-Китайском море или в водах восточнее Тайваня.

Сейчас у Китая два авианосца - "Ляонин" и "Шаньдун". Третий авианосец "Фуцзянь" - самый крупный и новый - спустили на воду в июне 2022 года. С мая 2024 года он проходит испытания на море.