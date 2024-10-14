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Китай завершил учения в районе Тайваня

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) успешно окончила учения "Единый меч-2024Б" вокруг Тайваня, заявил в понедельник представитель китайских военных Ли Си.

"На учениях НОАК полностью проверила интегрированный потенциал совместных операций различных видов войск", - приводит издание South China Morning Post (SCMP) слова Ли Си.

Он отметил, что НОАК продолжает наращивать боеготовность, и что маневры стали "мощным сдерживанием против сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня".

Ранее в понедельник Ли Си сообщал, что Восточное командование театра военных действий НОАК начало учения с участием сухопутных войск, ВМС, ВВС и ракетных войск в Тайваньском проливе, а также к северу, югу и востоку от острова. Он уточнял, что в рамках маневров ВМС и ВВС проведут совместное патрулирование, отработают "блокаду и контроль ключевых портов и районов, нанесение ударов по морским и наземным целям, захват комплексного контроля".

SCMP отмечало, что к маневрам привлекли авианосец "Ляонин", который курсировал к востоку от Тайваня.

В свою очередь Associated Press отмечает, что, по данным тайваньских военных, НОАК задействовал в маневрах 125 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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