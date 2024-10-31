Китай построил военных объектов на острове Хайнань и в Южно-Китайском море на $50 млрд

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти КНР создали в провинции Хайнань и на островах в Южно-Китайском море военные объекты стоимостью свыше $50 млрд. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные исследовательской группы Long Term Strategy Group (LTSG), работавшей по заказу Пентагона.

"По словам исследователей, общая стоимость военных объектов на Хайнане и в Южно-Китайском море на 2022 год превысила $50 млрд. В LTSG отметили, что это больше, чем стоимость всех военных объектов США на Гавайских островах", - сообщает газета.

В частности, Китай потратил на военно-морскую базу "Юлинь" на Хайнане более $18 млрд, что сопоставимо с наиболее важной базой ВС США в Тихом Океане – "Перл-Харбор - Хикэм" на Гавайских островах. На базе "Юлинь", которую считают главной для ВМС КНР в Южно-Китайском море, размещается сухой док для авианосцев. Также в этом районе имеются база для атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и прорубленная в горном склоне обширная пещера, где могут находиться подлодки, избегая обнаружения со спутников.

Кроме того, в провинции Хайнань находятся склады с вооружениями, причем другие еще строятся. Весь комплекс объектов ВМС защищают ракетные батареи противолодочных и зенитных ракет.

Помимо того, в этой провинции расположены три крупных военных аэродрома, в том числе авиабаза "Линшуй" с противолодочными самолетами, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления и зоной хранения боеприпасов. На острове в 2019 году построена база Ракетных войск КНР – одна из более чем 40 в стране: на ней развернуты противокорабельные ракеты DF-21D, которую называют "убийцей авианосцев". Также на острове есть космодром "Вэньчан", используемый в том числе для запусков разведывательных спутников и спутников связи.

В LTSG отмечают, что кроме инфраструктуры на Хайнане, Китай возвел военных объектов в Южно-Китайском море на $15 млрд: это дороже, чем военные базы США на острове Гуам. При этом, если к примеру, конфликт вспыхнет в Южно-Китайском море у Второй отмели Томаса (китайское название – Жэньай), владение которой оспаривают Китай и Филиппины, то в 28 км от нее находится риф Мисчиф (китайское название – Мэйцзи), где КНР имеет базу ВВС. В 1280 км находится Хайнань. В свою очередь ближайшие авиабазы США расположены либо на Гуаме (база "Андерсен") в 3 тыс. км, либо на Окинаве, Япония (база "Кадена") в 2250 км.

"Это серьезный вызов для региона. Это серьезный вызов для наших союзников и партнеров", - заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро.

Накануне The New York Times сообщало, что ВС США в октябре вели маневры Great Power War на Гавайских островах, где учились действовать в обстановке, которая может сопровождать гипотетический военный конфликт с КНР. "Не важно, кто победит на президентских выборах в ноябре, США продолжат готовиться к войне с Китаем", - резюмировала газета.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговые потоки на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки.