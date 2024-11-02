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ЦАХАЛ ликвидировала командующего одним из ракетных подразделений "Хезболлы"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира одного из ракетных подразделений ливанского шиитского движения "Хезболла".

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"Истребитель израильских ВВС нанес точечный удар в районе Джуайи на юге Ливана и уничтожил командира ракетного подразделения "Хезболлы", террориста Джафара Хадера Фаура", - сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ в субботу.

По данным израильской армии, Фаур принимал участие в ракетных ударах по Израилю.

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Кроме того, израильские военные сообщили о ликвидации командующего группировки БПЛА того же подразделения, которым руководил Фаур.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения в приграничном районе на юге Ливана. Боевики "Хезболлы", со своей стороны, ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории и наносят удары беспилотниками.

Хроника 07 октября 2023 года – 02 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ЦАХАЛ Хезболла
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