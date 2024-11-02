В "Хезболле" заявили об атаке на израильскую авиабазу

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В ливанском движении "Хезболла" заявили в субботу, что провели атаку при помощи беспилотников на авиабазу Израиля "Пальмахим" южнее Тель-Авива, сообщает телеканал LBCI.

В "Хезболле" заверили, что БПЛА точно поразили цель на территории базы, но не уточнили, какую именно. Израиль использует эту базу как космодром, здесь находится военный научно-исследовательский центр и радар для систем ПРО "Хец".

Между тем The Times of Israel сообщало, что израильские ПВО сбили над Красным морем три БПЛА, запущенных из Ирака. В Эйлате не включались сирены воздушной тревоги, поскольку беспилотники не достигли израильского воздушного пространства. Позднее "Исламское сопротивление" Ирака взяло ответственность за это нападение и заявило, что провело атаки на "четыре важнейших" цели в Эйлате.

Бои также продолжались в Ливане и секторе Газа. Телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что израильская пехота после двух дней атак восточнее города Хиам была вынуждена отступить. Израильские военные отошли под прикрытием артиллерийских и авиационных ударов. Войска концентрировали огонь на севере и востоке Хиама - эпицентре наземных столкновений.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о ликвидации накануне двух командиров "Хезболлы" при авиаударе по ливанскому городу Сур. За сутки ВВС Израиля атаковали более 120 целей "Хезболлы" и группировки ХАМАС, включая противотанковые позиции, места хранения оружия и командные пункты в Ливане.

Израильские войска продолжали действовать в секторе Газа - в Джебалии на севере, в центральных районах, в Рафахе на юге. По данным The Times of Israel, израильское командование направило в бой в район Джебалии 900-ю пехотную бригаду "Кфир", которая присоединилась к 84-й пехотной бригаде "Гивати" и 401-й бронетанковой бригаде "Иквот ха-Барзель".

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны боевики этого ливанского движения ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.