Израильский спецназ провел операцию по захвату командира морских сил "Хезболлы"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Израильские спецназовцы взяли в плен одного из командиров морских сил движения "Хезболла" Имада Амхаза, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя израильских властей.

"Часть спецназначения израильских ВМС прошлой ночью схватила Имада Амхаза - высокопоставленного члена морских сил "Хезболлы" - в ходе операции в северном Ливане, заявило мне израильское официальное лицо", - написал Равид в соцсетях.

"Он сказал, что его задержали для допроса и для выяснения новой информации о морских операциях "Хезболлы", - добавил журналист.

Между тем министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие заявил местным СМИ, что израильский спецназ захватил капитана гражданского судна, обучавшегося в институте морского транспорта.

Ранее региональные СМИ сообщали, что израильские силы накануне похитили на севере Ливана в прибрежном городе Эль-Батрун южнее Триполи одного человека. По одним данным, спецназовцы увезли с собой члена "Хезболлы", по другим - офицера ВМС Ливана.