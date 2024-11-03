Бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США провел полет к югу от Корейского полуострова

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer в воскресенье провел учебный полет в сопровождении американских, южнокорейских и японских истребителей в районе к востоку от южнокорейского острова Чеджу, сообщило Тихоокеанское командование Соединенных Штатов.

Бомбардировщик совершил беспосадочный полет с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота. В районе учений его сопровождали два американских истребителя F-16, четыре японских истребителя F-2 и четыре южнокорейских истребителя F-15.

Между тем, по данным западных СМИ, полеты вблизи Корейского полуострова выполняли сразу два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer с позывными LITCH11 и 12.

Как отметили в южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ), в воскресенье США, Южная Корея и Япония провели совместные воздушные учения к югу от Корейского полуострова в качестве демонстрации силы после запуска в четверг новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР Hwasong-19.

В ходе учений тяжелый бомбардировщик нанес удар по условной цели, продемонстрировав свои "подавляющие" возможности, сообщил ОКНШ Южной Кореи. При этом там не уточнили количество задействованных американских B-1B.

"Эти учения были проведены в ответ на запуск МБР Северной Кореей 31 октября. На фоне постепенного расширения сотрудничества в сфере безопасности между тремя странами мы будем усиливать координацию для сдерживания и совместного реагирования на угрозы со стороны Северной Кореи", - говорится в пресс-релизе Объединенного комитета начальников штабов.

1нв тв