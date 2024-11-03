Глава CENTCOM обсудил с главой Генштаба Израиля обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США Майкл Курилла на выходных обсудил с начальником Генштаба Израиля Герци Халеви обстановку в ближневосточном регионе, сообщает в воскресенье издание The Times of Israel.

В Армии обороны Израиля пояснили, что обсуждение коснулось "стратегических вопросов, темы безопасности, а также совместной подготовки к отражению военных угроз в регионе, в особенности - связанных с Ираном".

Курилла еще в четверг прибыл с визитом в Израиль. Среди прочего, он осмотрел одну из батарей THAAD, переброшенных США в эту страну для усиления противоракетной обороны. Газета отмечает, что поездка американского военачальника прошла на фоне подготовки Израиля к возможному иранскому ответу на проведенные 26 октября израильские удары по иранской территории.