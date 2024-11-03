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Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Бомбардировщики В-52 ВВС прибыли на Ближний Восток в соответствии с ранее объявленными планами усиления американского военного присутствия в регионе, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла военно-воздушной базы Майнот прибыли в зону ответственности Центрального командования ВС США", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.

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Как накануне проинформировал Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин распорядился дополнительно направить на Ближний Восток эсминцы, истребители и бомбардировщики.

"С учетом наших обязательств по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, по обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии министр обороны приказал дополнительно развернуть в регионе эсминцы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорилось в релизе.

В октябре на фоне продолжающегося конфликта в регион для обеспечения безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon, штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.

По официальным данным Пентагона, на Ближнем Востоке в настоящее время находятся около 40 тыс. американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.

США CENTCOM Ближний Восток B-52
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