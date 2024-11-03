Китайский корабль "Шэньчжоу-18" c тремя тайконавтами успешно приземлился

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами на борту в воскресенье вслед за расстыковкой с национальной орбитальной станцией "Тяньгун" совершил успешное приземление, сообщил телеканал CGTN.

В состав экипажа корабля, который находился на станции с 25 апреля, входят Е Гуанфу (командир), Ли Цун и Ли Гансу.

Посадка спускаемой капсулы была осуществлена в понедельник в 01:25 по пекинскому времени (в воскресенье в 20:25 по Москве) на посадочной площадке Дунфэн в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

В пятницу состоялась церемония передачи экипажу корабля "Шэньчжоу-19" ключей от космической станции. Он состыковался с орбитальной лабораторией 30 октября.

Миссия "Шэньчжоу-19" является восьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тогда три тайконавта прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.