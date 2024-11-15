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Китай запустил грузовой корабль к своей орбитальной станции

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Китай 15 ноября запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-8" к национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7 Y9", стартовавшей с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 13:13 по пекинскому времени (в 18:13 по Москве). Космический грузовик доставит на орбитальную лабораторию продовольствие и расходные материалы. Стыковка планируется 16 ноября.

Сейчас на китайской орбитальной станции находятся тайконавты Цай Сюйчжэ (командир), Сун Линдун и Ван Хаоцзэ, первая женщина в составе экипажа станции. Они прибыли на станцию 3 ноября на космическом корабле "Шэньчжоу-18".

В рамках текущей миссии тайконавты будут работать на станции около шести месяцев - до конца апреля или начала мая 2025 года.

Миссия "Шэньчжоу-19" является восьмой по счету экспедицией экипажей к станции "Тяньгун". Первая пилотируемая миссия к орбитальной лаборатории была осуществлена в 2021 году - тогда три тайконавта прибыли на станцию в июне и покинули ее в сентябре того же года.

Китай Тяньгун Чанчжэн CMSA
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