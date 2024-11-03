"Шэньчжоу-18" расстыковался с орбитальной станцией для возвращения экипажа на Землю

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами на борту в воскресенье успешно отстыковался от национальной орбитальной станции "Тяньгун", сообщило Агентство по пилотируемым космическим полетам КНР.

В состав экипажа корабля, который находился на станции с 25 апреля, входят Е Гуанфу (командир), Ли Цун и Ли Гансу.

Посадка спускаемой капсулы ожидается в понедельник в 01:14 по пекинскому времени (в воскресенье в 20:15 по Москве). Он будет осуществлена на посадочной площадке Дунфэн в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

Китайская космическая станция, находящаяся на орбите на высоте около 400 км, рассчитана на пребывание трех тайконавтов, но в ходе ротации экипажей временно может принять до шести человек. Она оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос.