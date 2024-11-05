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КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря во вторник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи (JCS) заявил, что зафиксировал запуски примерно в 07:30 (01:30 по Москве) из района Саривон в провинции Хванхэ-Пукто.

Военные не уточнили количество ракет, отметив, что проводится анализ.

Тем временем, по сообщению телеканала NHK, в Минобороны Японии, также не называя точного количества запущенных КНДР ракет, отметили, что "по крайней мере, семь из них имели максимальную высоту полета около 100 км и дальность полета около 400 км".

По данным Минобороны, все северокорейские ракеты упали за пределами Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

Ведомство продолжает анализировать информацию.

Телеканал уточняет, что какого-либо ущерба морским или воздушным судам в результате произведенного Пхеньяном пуска зафиксировано не было.

"Усиливая мониторинг и бдительность наших военных в рамках подготовки к дополнительным запускам, мы сохраняем полную боеготовность, в то же время тесно делясь данными о северокорейских баллистических ракетах с властями США и Японии", - также говорится в заявлении JCS.

Как отмечает "Ренхап", запуск состоялся всего за несколько часов до того, как в США стартуют выборы президента.

31 октября КНДР провела успешное испытание новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-19".

В ответ на это Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием американского бомбардировщика B-1B Lancer над водами к востоку от южного острова Чеджу в воскресенье.

Ранее Минобороны Японии и Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщили о возможном пуске баллистической ракеты с территории Северной Кореи во вторник утром.

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