В Иране заявили, что определились с ответом на израильские удары

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Тегеране согласовали действия в ответ на недавние израильские удары по иранской территории, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы рассмотрели все возможные сценарии и приняли решение по поводу того, каким будет наш ответ", - цитирует его слова агентство "Мехр".

Он заверил, что Иран использует все имеющиеся у него возможности, чтобы ответить на обстрел. "Наша реакция на израильскую агрессию будет решительной и убедительной", - заявил Багаи.

В воскресенье заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави заявил, что иранская армия наверняка проведет операцию в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам.

По сообщению агентства "Тасним", он заверил, отвечая на вопрос журналиста, что такая операция состоится. "О ее деталях я сообщить не могу", - добавил военачальник.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что иранские ответные удары могут состояться позже в ноябре.