В Иране заявили, что определились с ответом на израильские удары
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Тегеране согласовали действия в ответ на недавние израильские удары по иранской территории, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Мы рассмотрели все возможные сценарии и приняли решение по поводу того, каким будет наш ответ", - цитирует его слова агентство "Мехр".
Он заверил, что Иран использует все имеющиеся у него возможности, чтобы ответить на обстрел. "Наша реакция на израильскую агрессию будет решительной и убедительной", - заявил Багаи.
В воскресенье заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции Али Фадави заявил, что иранская армия наверняка проведет операцию в ответ на недавние израильские удары по иранским военным объектам.
По сообщению агентства "Тасним", он заверил, отвечая на вопрос журналиста, что такая операция состоится. "О ее деталях я сообщить не могу", - добавил военачальник.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что иранские ответные удары могут состояться позже в ноябре.