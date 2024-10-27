Хаменеи заявил о намерении Ирана показать силу Израилю

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Представителям властей Ирана поставлена задача определить меры и средства, с помощью которых Тегеран мог бы показать Израилю силу, заявил в воскресенье руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"Израильтяне должны понять силу, решимость и новаторские подходы иранского народа", - приводит его слова иранский телеканал "Пресс-ТВ".

"Каким образом донести эту силу до режима сионистов (так в Иране называют власти Израиля), и что именно следует делать в интересах иранского народа, - решать нашим официальным лицам", - добавил Али Хаменеи.

В ночь на субботу израильская армия нанесла точечные удары по военным объектам Ирана.