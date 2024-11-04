В Белоруссии семь человек претендуют на то, чтобы стать кандидатами в президенты

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Центризбирком Белоруссии в понедельник зарегистрировал три группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, а общее количество таких групп достигло семи. Заседание ЦИК транслировалось в прямом эфире на сайте комиссии.

В понедельник зарегистрированы группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Анны Канопацкой (экс-депутат парламента, была кандидатом в президенты на выборах 2020 г.), Сергея Бобрикова (председатель Республиканского совета Белорусского союза офицеров), Сергея Сыранкова (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии).

Ранее были зарегистрированы группы по сбору подписей в поддержку выдвижения действующего президента Александра Лукашенко, Олега Гайдукевича (депутат парламента, председатель Либерально-демократической партии), Александра Хижняка (председатель Республиканской партии труда и справедливости), Ольги Чемодановой (экс пресс-секретарь МВД, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома).

Отказано в регистрации группам по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Дроздова (из-за непредставления списка членов инициативной группы), Юрия Губаревича (в связи с направлением документов по электронной почте, что не предусмотрено законодательством), Дианы Ковалевой (в связи с недостаточным количеством членов инициативной группы), Виктора Кулеша (в связи с подачей только заявления без списка членов инициативной группы).

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. С 24 октября по 1 ноября проходил прием документов для регистрации инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. С 7 ноября по 6 декабря пройдет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 22 по 31 декабря. Досрочное голосование на выборах пройдет с 21 по 25 января.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года, он претендует на седьмой президентский срок.