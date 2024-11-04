Европейские наблюдатели отметили попытки иностранного вмешательства в выборы в Молдавии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Выборы президента Молдавии прошли "на фоне масштабных попыток злонамеренного иностранного вмешательства и постоянных атак на демократические ценности и институты", заявил глава миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Дритан Таулла, представляя в понедельник предварительные итоги работы.

"Несмотря на усилия властей по борьбе с дезинформацией и схемами подкупа голосов, ENEMO выражает крайнюю обеспокоенность по поводу таких попыток увести страну от укрепления демократических институтов и верховенства закона", - отметил он.

Тем не менее, избирательные органы управляли процессом "прозрачно и профессионально", а небольшие нарушения и отклонения "не затронули целостность избирательного процесса". Наблюдатели отметили, что день выборов прошел в целом в спокойной обстановке с соблюдением норм.

Также наблюдатели отметили, что право избирать и быть избранным было соблюдено, а гражданам был предложен широкий спектр кандидатов.

Эксперт Момчило Радулович заявил, что "кандидаты могли свободно вести предвыборную кампанию".

"В целом кампания была спокойной и нешумной, а агитация за референдум была гораздо менее заметной по сравнению с президентской гонкой. Хотя внешняя политика и геополитическая ориентация страны широко обсуждались в обществе, особенно после проведения референдума по этим темам, они не были центральными в кампаниях кандидатов в президенты. Многие обещания и аспекты платформ кандидатов в президенты выходили за рамки правовых и конституционных полномочий президентской должности", - сказал он.

Эксперт Элидон Ламани отметил, что "законодательная база обеспечивает прочную основу для проведения выборов в соответствии с международными обязательствами и стандартами".

"С момента принятия в 2022 г. в Избирательный кодекс несколько раз вносились поправки, в том числе и в прошлом году. Считая большинство поправок в целом необходимыми для укрепления честности выборов, ENEMO отмечает, что для обеспечения стабильности избирательного законодательства следует по возможности избегать частых изменений законодательной базы, особенно в преддверии выборов", - сказал он.

Эксперт Мариам Чубабрия заявила, что в ходе кампании продолжалось распространение дезинформации "в основном в Интернете, в том числе через социальные сети, создавая ложные и негативные нарративы о ЕС и перспективах Молдовы на пути европейской интеграции, с целью манипулирования избирателями и подрыва демократических институтов".

"Хотя властями и компаниями, владеющими социальными медиаплатформами, были приняты некоторые меры по сдерживанию распространения дезинформации, этот риск все еще не устранен систематическим и эффективным образом", - отметила она.

В свою очередь миссия национальных наблюдателей ассоциации Promo-LEX зафиксировала в общей сложности 791 инцидент во время голосования во втором туре выборов президента, сообщил на пресс-конференции в понедельник директор неправительственной организации Николай Панфил.

Он отметил, что Миссия аккредитовала более 900 наблюдателей на выборах. Всего во втором туре выборов президента Центризбирком аккредитовал более 2400 местных и международных наблюдателей.

Панфил перечислил нарушения, которые зарегистрировали наблюдатели: наличие предвыборных рекламных материалов в 100 метрах от избирательного участка (19 случаев); ограничение доступа или препятствование работе наблюдателей (шесть случаев); урны для голосования не были опечатаны в соответствии с нормой (55 случаев); необоснованное присутствие посторонних лиц на территории или в пределах 100 метров от избирательного участка (41).

Также: фотографирование избирательных бюллетеней и другие нарушения тайны голосования (229 случаев); слухи о подкупе вблизи участка (8 случаев); предвыборная агитация или черный пиар в радиусе 100 метров и/или на территории избирательного участка (15 случаев); организованная перевозка избирателей (18 случаев); прерывание съемки, в том числе, процедуры подсчета бюллетеней (51 случай); насилие/запугивание избирателей (17 случаев); недочеты в списках избирателей (65 случаев); необоснованное приостановление голосования на избирательном участке (19 случаев).

Также наблюдатели отметили, что на 203 участках не было отопления.