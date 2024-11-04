Наблюдатели обратили внимание на схемы покупки голосов на выборах в Молдавии

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Второй тур президентских выборов в Молдавии проходил на фоне расследований вмешательства из-за рубежа и схем покупки голосов, говорится в предварительном отчете миссии наблюдателей БДИПЧ-ОБСЕ, Европарламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ, представленном в понедельник.

В рамках этих расследований проводились задержания, обыски помещений, изъятие материалов и наложение штрафов, отмечается в отчете.

"Эти выборы были организованы в чрезвычайно сложных условиях, столкнувшись с беспрецедентными схемами коррумпирования избирательного процесса. Несмотря на это, избирательные органы заслуживают нашего полного признания за отлично выполненную работу. Все это было бы невозможно без сотен самоотверженных женщин, работавших на избирательных участках", - сказал глава делегации ПАСЕ Йоне Бликра.

"Второй тур, к сожалению, подтвердил, насколько глубоко расколота Молдова. Избранному президенту предстоит навести мосты, чтобы преодолеть эти расколы в обществе, особенно с учетом парламентских выборов, которые состоятся в следующем году", - отметил он.

Наблюдатели считают, что в целом СМИ предоставили избирателям достаточно информации, чтобы они могли сделать осознанный выбор, в том числе благодаря дебатам между двумя кандидатами.

"Во втором туре общественная телерадиокомпания больше освещала обоих кандидатов, хотя значительная часть радиопередач была посвящена правительству, без критического анализа. Мониторинг СМИ показал, что, хотя четыре телевизионных канала, на которых проводился мониторинг, уделили обоим кандидатам примерно равное количество эфирного времени в своих информационных программах, в их тоне прослеживалась тенденциозность: Санду освещалась почти исключительно позитивно или нейтрально, а ее оппонент Александр Стояногло - более критично, включая менее позитивное и несколько негативное освещение в редакционных программах", - отмечается в предварительных выводах.

Глава делегации Европейского парламента Марта Темидо отметила, что "решимость молдавских властей и народа защитить целостность демократического процесса была заметна во время второго тура".

"Мы призываем власти продолжать эти усилия в преддверии парламентских выборов следующего года, и мы будем готовы оказать Молдавии поддержку в защите демократии", - сказала она.

В отчете наблюдателей говорится, что второй тур президентских выборов в Молдавии, состоявшийся 3 ноября, "был проведен эффективно и профессионально и предоставил избирателям возможность выбора между реальными политическими альтернативами".

Наблюдатели отметили, что кандидаты могли свободно вести предвыборную кампанию, которая, в целом спокойная, была отмечена ростом негативной риторики со стороны всего политического спектра, направленной против обоих кандидатов, которая часто распространялась через социальные сети в Интернете.

"Действующий президент Майя Санду продолжала получать выгоду от нецелевого использования государственных (административных) ресурсов, хотя это было значительно менее распространено, чем в первом туре, и от несбалансированного освещения в СМИ. Это не обеспечило конкурентам равных возможностей", - считают наблюдатели.

Наблюдатели отметили и "высокую активность избирателей, особенно женщин, как в Молдавии, так и за рубежом", а также "открытость и уважение" граждан, другу к другу.

День выборов прошел в целом спокойно и организованно, а процесс голосования был оценен наблюдателями в подавляющем большинстве случаев положительно, при этом было отмечено лишь несколько процедурных проблем. Подсчет голосов и подведение итогов голосования были оценены в целом положительно.

Ранее сообщалось, что действующий президент Майя Санду выиграла выборы президента во втором туре, который прошел 3 ноября. После подсчета 100% протоколов для голосования, Майя Санду получила 55,33% избирателей, а ее соперник, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, который баллотировался от оппозиционной Партии социалистов - 44,67 % голосов. Согласно этим данным, в выборах приняли участие 1 699 945 граждан Молдавии, что составляет 54,34% избирателей, включенных в списки для голосования. За Санду проголосовали 929 964 избирателя, за Стояногло - 750 644 избирателя.