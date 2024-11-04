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Санду выиграла выборы президента Молдавии во втором туре, набрав 55,33% голосов

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент Молдавии Майя Санду выиграла выборы президента во втором туре, набрав 55,33% голосов избирателей.

Таковы результаты выборов, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии после подсчета 100% протоколов для голосования.

Согласно результатам голосования, за Санду проголосовали более 55,33% избирателей, а ее соперник, бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, который баллотировался от оппозиционной Партии социалистов, получил 44,67% голосов.

Согласно этим данным, в выборах приняли участие 1 699 945 граждан Молдавии, что составляет 54,34% избирателей, включенных в списки для голосования. За Санду проголосовали 929 964 избирателя, за Стояногло - 750 644 избирателя.

Майя Санду Молдавия
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