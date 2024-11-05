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Мишустин заявил, что РФ и Белоруссия с 1 марта должны перейти на "домашние" тарифы на сотовую связь

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сотовые операторы России и Белоруссии с 1 марта 2025 года должны обеспечить тарификацию звонков и интернет-трафика в рамках Союзного государства (СГ) на сопоставимом с "домашней" сетью уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ранее, напомню, бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. Сейчас мы идем дальше: с 1 марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить, соответственно, комфортные тарифы для телефонных разговоров и передачи интернет-данных, цифровых данных. Они должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для "домашней" сети", - сказал он, открывая на заседании совета министров СГ.

Он отметил, что вопрос "совершенствования предоставления услуг мобильной связи" будет обсуждаться на заседании совмина во вторник.

РФ и Белоруссия уже длительное время обсуждают полную отмену роуминга между странами. В мае этого года глава Минцифры РФ Максут Шадаев говорил, что российские сотовые операторы готовы к связанным со снижением тарифов финансовым потерям. "Проблема в том, что это достаточно большие потери для операторов белорусских. Наши операторы согласны с финансовыми потерями от роуминговых услуг. А пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают", - пояснял он, выражая уверенность в том, что в любом случае переход на "домашние" тарифы состоится.

Белоруссия
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