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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Отмена роуминга между РФ и Белоруссией пока обсуждается из-за потерь операторов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Полная отмена роуминга между Россией и Белоруссией обернется "достаточно большими потерями" для мобильных операторов соседней страны, поэтому вопрос пока обсуждается, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену ", - сказал Шадаев на заседании Госдумы.

"Здесь, к сожалению, проблема в том, что это достаточно большие потери для операторов белорусских. Наши операторы согласны с финансовыми потерями от роуминговых услуг. А пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают. Но мы его (этот вопрос - ИФ) дожимаем, было соответствующее поручение президента на эту тему", - добавил он.

Правительство РФ 24 февраля 2023 года распорядилось провести переговоры о подписании соглашения между Минцифры РФ и министерством связи и информатизации Белоруссии в сфере международного пропуска трафика электросвязи и тарификации роуминговых звонков на территории Союзного государства.

В конце марта прошлого года газета "Ведомости" со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии, которое было направлено крупным мобильным операторам в ЕАЭС и Минэкономразвития РФ, сообщила, что Россия в 2025 году намерена отменить международный входящий роуминг со странами-участницами Союза. Речь идет об отмене международного входящего роуминга с другими союзными государствами - Арменией, Киргизией и Казахстаном.

Максут Шадаев Минцифры Белоруссия
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