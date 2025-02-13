Michelin сократила годовую чистую прибыль и выручку

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Французская Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, по итогам 2024 года снизила чистую прибыль на 4,9% - до 1,89 млрд евро с 1,983 млрд евро годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Выручка составила 27,193 млрд евро по сравнению с 28,343 млрд евро в 2023 году.

Продажи шин упали на 5,1%. Без учета изменения курсов обмена валют выручка уменьшилась на 3,1%.

Операционная прибыль от основных видов деятельности снизилась до 3,378 млрд евро с 3,572 млрд евро за 2023 год.

Свободный денежный поток составил в прошлом году 2,23 млрд евро по сравнению с 3,01 млрд евро годом ранее.

Michelin прогнозирует увеличение операционной прибыли без учета изменения валютных курсов в 2025 году и ожидает, что ее свободный денежный поток превысит 1,7 млрд евро.

Дивиденды за прошлый год составят 1,38 евро на акцию, тогда как за 2023 год акционеры получили дивиденды в размере 1,35 евро на акцию.

Штат компании на конец 2024 года насчитывал 129,8 тысячи человек.