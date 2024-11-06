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Трамп вплотную приблизился к избранию, лидируя в "колеблющейся" Джорджии

Трамп вплотную приблизился к избранию, лидируя в "колеблющейся" Джорджии
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает верх над своей оппоненткой, кандидатом от демократов Камалой Харрис в одном из ключевых штатов - Джорджии, сообщают американские СМИ со ссылкой на свои прогнозы.

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Этот "колеблющийся" штат позволит Трампу в случае победы получить 16 голосов выборщиков. Ранее экс-президент США смог победить в другом "колеблющемся" штате - Северной Каролине.

Согласно подсчету телеканала CNN, Трамп набирает 246 голосов из необходимых для победы 270. В свою очередь телеканал Fox News сообщает, что он получает 248 голосов.

Ожидается, что в ближайшее время Трамп обратится к своим сторонникам во Флориде. В предвыборном штабе Харрис, со своей стороны, объявили, что она намерена выступить на следующий день по местному времени (позже в среду по московскому времени).

США Дональд Трамп Камала Харрис
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