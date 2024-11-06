Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Радой законы, которыми продлевается военное положение и общая мобилизация в стране еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года. Соответствующие отметки появились в карточках законопроектов на сайте парламента, сообщили украинские СМИ.

Это 13-е продление военного положения и мобилизации на Украине с февраля 2022 года. Срок действия предыдущих указов на сей счет истекал 10 ноября.