Поиск

Рада продлила на Украине на 90 дней военное положение и всеобщую мобилизацию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Верховная рада во вторник утвердила указы Владимира Зеленского о продлении на 90 дней действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации в стране, сообщили украинские СМИ со ссылкой на запись в соцсетях народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно указам, сроки военного положения и всеобщей мобилизации продлеваются на 90 дней с 10 ноября.

Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года, указ о проведении всеобщей мобилизации был подписан на следующий день - 25 февраля. С тех пор действие указов неоднократно продлевалось, каждый раз на 90 дней.

Украина Верховная рада Ярослав Железняк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Аргентине обрушилось десятиэтажное здание

Кремль обещает задействовать все правовые механизмы для защиты имущества РФ в Финляндии

Источник сообщил, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию продлится 2-3 дня

Военные РФ взяли под контроль населенные пункты Горняк, Доброволье и Катериновка в ДНР

Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем

Новым лидером "Хезболлы" стал Наим Касем

Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ

Финляндия арестовала участок пляжа, принадлежащий РФ

США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

США в условиях конфликтов в мире грозит нехватка зенитных ракет

Иран и Саудовская Аравия призвали мусульманские страны к единению на фоне конфликта в Газе и Ливане

Что случилось этой ночью: вторник, 29 октября

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });