Рада продлила на Украине на 90 дней военное положение и всеобщую мобилизацию

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Верховная рада во вторник утвердила указы Владимира Зеленского о продлении на 90 дней действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации в стране, сообщили украинские СМИ со ссылкой на запись в соцсетях народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно указам, сроки военного положения и всеобщей мобилизации продлеваются на 90 дней с 10 ноября.

Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года, указ о проведении всеобщей мобилизации был подписан на следующий день - 25 февраля. С тех пор действие указов неоднократно продлевалось, каждый раз на 90 дней.