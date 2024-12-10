США вооружат и обучат новобранцев ВСУ при снижении призывного возраста

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - США в случае решения Украины расширить свой призыв за счет мобилизации мужчин от 18 до 25 лет готовы вооружить их, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер в ходе брифинга.

"Мы ясно дали понять, что если они (Киев - ИФ) направят дополнительные силы для участия в боевых действиях, мы и наши союзники будем готовы вооружить эти силы и обучить их для вступления в бой", - сказал Миллер.

"В конечном счете, решения о составе вооруженных сил Украины должны принимать сами украинцы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину как можно скорее увеличить численность своей армии, мобилизовав больше военнослужащих и изменив законы о мобилизации, разрешив призыв на военную службу с 18 лет.

По мнению американских чиновников, Украина должна снизить призывной возраст с нынешних 25 лет до 18 и тем самым решить проблему с нехваткой военных.