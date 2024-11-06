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МИД Израиля при новом министре займется укреплением международного имиджа страны

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - МИД Израиля во главе с новым министром Гидеоном Сааром получит в 2025 году дополнительно свыше $145 млн на работу по укреплению международного имиджа страны, сообщили в среду израильские СМИ.

Лидер правой партии "Новая надежда" Саар сменит на посту министра иностранных дел Исраэля Каца, который будет назначен министром обороны вместо Йоава Галанта, отправленного накануне в отставку премьер-министром Биньямином Нетаньяху из-за утраты доверия.

Выделенные внешнеполитическому ведомству средства пойдут, в том числе, на проведение разъяснительной работы за рубежом, взаимодействие с иностранными СМИ, на работу в социальных сетях.

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По словам самого Саара, его соратница по партии депутат Кнессета Шарен Хаскель, как ожидается, получит пост заместителя министра иностранных дел и займется общественной дипломатией.

Другой соратник Саара депутат Кнессета Зеев Элькин получит портфель министра в министерстве финансов и будет курировать управление, которому поручено восстановить приграничные поселения, захваченные боевиками ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

Элькин также будет частью команды, разрабатывающей план для сектора Газа в постконфликтный период.

Саар и Элькин в своем новом качестве войдут в состав кабинета министров по вопросам национальной безопасности, также известного как военно-политический кабинет, и будут регулярно принимать участие в консультациях по безопасности и политике, в том числе по иранской ядерной программе.

Израиль Гидеон Саар
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