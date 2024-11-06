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Нетаньяху поздравил Трампа и обсудил обеспечение безопасности Израиля

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду в телефонном разговоре поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США, обсудил с ним израильскую безопасность и тему Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис Нетаньяху.

"Премьер-министр поздравил Трампа с победой на выборах, и они договорились вместе работать над обеспечением безопасности Израиля. Они также говорили об иранской угрозе", - отмечается в заявлении канцелярии премьера.

По ее данным, Нетаньяху был одним из первых мировых лидеров, которые позвонили Трампу, разговор был "теплым и сердечным".

Ранее в среду Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

США Израиль Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
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