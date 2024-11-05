Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля Галанта

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник отправил в отставку израильского министра обороны Йоава Галанта, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление офиса премьера.

Предложение занять пост главы Минобороны поступило министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу.

Нетаньяху также предложил министру без портфеля Гидеону Саару освобождаемую должность главы израильского МИД.

"Кац проявил свои способности и доказал преданность национальной безопасности, когда занимал должности министра иностранных дел, финансов и разведки в течение пяти лет", - приводит The Jerusalem Post слова Нетаньяху.

Вместе с тем Нетаньяху отметил, что "многолетний опыт Саара в качестве члена правительства и кабинета министров дал ему ценные знания как в вопросах политики, так и в вопросах безопасности".

Говоря о причинах увольнения Галанта, Нетаньяху упомянул о разногласиях с главой Минобороны, которые со временем лишь усугублялись, и о его действиях, которые шли вразрез с решениями правительства, на что в итоге обратили внимание противники Израиля.

Галант в свою очередь выступил с кратким заявлением, в котором подчеркнул, что "безопасность государства Израиль всегда была и всегда будет целью жизни".

Галант занимал должность министра обороны Израиля с конца декабря 2022 года.