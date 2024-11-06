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Талибы надеются на нормализацию отношений с США при Трампе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в среду заявило о стремлении к развитию отношений с США при президентстве Дональда Трампа, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы надеемся, что Афганистан и США смогут открыть новую главу двусторонних отношений, основанную на взаимодействии", - приводит агентство выдержку из заявления МИД страны.

Кроме того, талибы выразили надежду на то, что администрация Трампа "предпримет шаги, направленные на прогресс в отношениях между двумя странами".

Ранее в среду Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

США Талибан Афганистан Дональд Трамп
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