Песков объяснил важность итогов президентских выборов в США

Дмитрий Песков Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Америка может быстро прекратить конфликт на Украине, поэтому завершение выборов в США - это важно, заявил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его спросили о его отношении к победе Дональда Трампа.

"К победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали. И, наверное, не надо лукавить, важно, что выборы завершились в Америке", - ответил Песков.

Важность выборов в США он объяснил так: "Кто-то во время предвыборной кампании говорил про войну, кто-то говорил о мире и о том, что быстро установит мир. А Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт".

В Москве будут судить о позиции будущего президента США по Украине по его первым шагам, продолжил Песков.

"Действительно, в отличие от многих других политиков в американском истеблишменте, господин Трамп говорил о желании установить мир, не о желании продолжать войну до последнего украинца, а установить мир. Этим он значительно отличался от других представителей американского политического небосклона", - сказал он, но обратил внимание. что все это было сказано во время избирательной гонки.

"Что будет после того, как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, мы вместе с вами увидим. Судить обо всем будем по первым официальным заявлениям и по первым конкретным шагам. Пока же, давайте, все-таки, отдавать себе отчет, что президент Байден продолжает оставаться главой государства ещё почти полтора месяца", - сказал Песков.

Америка, продолжил Песков, "это та самая страна, которая декларирует цель - нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации".

"И если кто-то может что-то изменить - тогда это надо приветствовать. Если это слова во время предвыборной гонки - видели такое и ранее", - сказал пресс-секретарь президента.

При этом он заметил, что сам никак не относится к победе Трампа. "И у нас своя повестка дня. Мы сегодня спустили ледокол "Арктика" на воду. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово", - сказал Песков.

Его спросили, изменится ли действительность в России после победы Дональда Трампа.

"Нет. Трамп, слава богу, к нашей действительности никакого отношения не имеет", - ответил он.

Песков также повторил, что уже говорил утром: он не в курсе, будет ли президент России поздравлять Трампа с избранием.

"Мне по-прежнему не известно о намерении Путина поздравлять Трампа. Я ещё раз, всё-таки, предлагаю вспомнить, что речь идет о выборах, которые состоялись в недружественной для нас стране. И в стране, которая вовлечена в конфликт вокруг Украины", - сказал он.