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Песков не знает, планирует ли Путин поздравить Трампа с победой на выборах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, планирует ли Владимир Путин поздравить Дональда Трампа с победой на выборах, но напомнил, что США являются недружественной страной, вовлеченной в войну против России.

"Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он заметил: "Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства".

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Пескова спросили, не думает ли он, что Трамп может обидеться, если его не поздравит с победой Путин, и не ухудшит ли это отношения России и США еще больше.

"Еще ухудшить практически невозможно, отношения находятся на исторически самой низкой точке. А дальше уже будет зависеть от следующего руководства США. Президент Путин неоднократно повторял, что он открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга. И президент Путин сохраняет этот свой настрой. Он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент в администрации США настроены диаметрально противоположным образом. Что будет в январе - мы посмотрим", - сказал Песков.

В целом выборы, отметил он, это внутреннее дело Соединенных Штатов. "Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана, мы анализируем слова, которые говорят ну, и конечно, главным образом будем делать выводы по заявлениям, по темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, выводы будут делаться и по первым конкретным шагам, добавил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь напомнил, что этого предстоит дождаться, поскольку ещн почти полтора месяца, как минимум, действующий президент США будет исполнять свои обязанности.

При этом реагируя на уточнение о том, что будет, если Трамп выступит с дружественными заявлениями, Песков сказал: "Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны".

Владимир Путин Дмитрий Песков США Дональд Трамп
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