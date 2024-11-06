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Сенатор-республиканец Рубио заявил, что США должны завершить кризис на Украине

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - США пора положить конец кризису на Украине, заявил NBC влиятельный сенатор-республиканец, вице-председатель комитета Сената по делам разведки Марко Рубио.

"Что касается Украины, кто хочет войны? (...) Дональд Трамп хочет, чтобы она завершилась. Как бизнесмен, он не будет говорить о тактике, которое приведет к этой цели. Но я не понимаю, почему бы нам не хотеть завершения войны ", - сказал он.

Он отметил, что можно по-разному относиться к руководству России, но, по его оценке, ситуация на Украине зашла "в тупик". "Мы вкладываем средства в патовую ситуацию, а ее надо разрешить", - объяснил сенатор и добавил, что речь идет лишь о "здравом смысле".

Уже в интервью CNN он пообещал, что отныне США будут вести прагматичную внешнюю политику. В то же время Рубио указал на опасность для США со стороны более тесных связей между Россией, КНР, Ираном и КНДР и отметил, что Вашингтон будут реагировать на действия России в Европе.

Рубио не стал говорить на тему, будет ли занимать какое-либо положение в будущей американской администрации. Однако, по данным издания The Hill, он считается возможной кандидатурой на пост госсекретаря США.

Республиканец Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

Дональд Трамп Иран КНДР Марко Рубио США Украина
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