Лидер "Хезболлы" не связывает прекращение огня с Израилем с итогом выборов в США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Урегулирование ситуации на израильско-ливанской границе и заключение соглашения о прекращении огня между ливанским шиитским движением "Хезболла" и Израилем не зависят от итогов выборов президента США, заявил в среду лидер движения Наим Кассем.

"Мы не связываем ожидания прекращения агрессии с политическими событиями. (...) Победит Харрис или Трамп - для нас это не имеет никакого значения", - приводит слова Кассема Associated Press.

По словам лидера "Хезболлы", движение будет готово начать переговоры о прекращении огня только после того, "как враг прекратит агрессию".

В свою очередь представители палестинской группировки ХАМАС заявили, что будут судить о Трампе исходя из его "позиции и действий по отношению к палестинскому народу".

"Новый президент должен прислушаться к голосам американцев, уже более года выступающих против сионистской агрессии в секторе Газа и предвзятости США в пользу сионистского режима", - говорится в заявлении ХАМАС, выдержки из которого приводит The Times of Israel.

Кроме того, в ХАМАС раскритиковали администрацию действующего президента США Джо Байдена за "предоставление политического и военного прикрытия Израилю в войне, сравнимой с геноцидом".

Ранее в среду Трамп заявил о победе на выборах президента США. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.