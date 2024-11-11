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Власти Израиля надеются на быстрое урегулирование конфликта в Газе при Трампе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Израильские власти надеются, что при президентстве Дональда Трампа им удастся быстрее достичь соглашения с радикальной палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Израиль более оптимистично оценивает шансы на заключение соглашения об освобождении заложников, если Трамп будет в Белом доме", - информирует издание.

По словам источника The Times of Israel, недавно переговоры "зашли в тупик" после того, как Катар объявил о

"Мы надеемся, что Трамп окажет давление на Катар и что он не помешает нам оказать военное давление на Газу", - добавил источник.

Собеседник газеты также отметил, что, по его мнению, Трамп не будет препятствовать дальнейшим поставкам американского оружия Израилю.

В субботу, 9 ноября, из-за отсутствия прогресса в переговорах между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа Катар объявил о приостановке посреднических усилий. С 2012 года существенная часть политического руководства ХАМАС базируется именно в Катаре. Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Катара попросили руководителей ХАМАС покинуть страну.

Израиль Катар ХАМАС Дональд Трамп
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