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Харрис на встрече со сторонниками заявила, что признает свое поражение на выборах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис в четверг публично заявила о признании результатов президентских выборов, согласно которым республиканец Дональд Трамп победил ее, но призвала сторонников не прекращать борьбу за идеалы, которые она отстаивала в ходе предвыборной кампании.

"Мы должны принять результаты этих выборов. (...) Хотя я признаю поражение на этих выборах, я не признаю поражение в борьбе, которая подпитывала эту предвыборную кампанию", - подчеркнула Харрис, выступая в Говардском университете в городе Вашингтон.

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Харрис, в частности, призвала продолжать борьбу за демократию, верховенство закона, равенство и права человека.

"Борьба за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей, борьба за идеалы, лежащие в основе нашей нации, идеалы, которые наилучшим образом отражают Америку, - это борьба, от которой я никогда не откажусь", - заявила она.

Кроме того, Харрис подтвердила, что ранее поговорила по телефону с Трампом и пообещала обеспечить "мирную передачу власти" и "помочь ему и его команде в переходный период".

В среду вечером представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чун сообщил, что Харрис связалась с Трампом и поздравила его с победой на президентских выборах.

В свою очередь Трамп, по словам Чуна, поблагодарил Харрис за "силу, профессионализм и упорство, которые она проявляла на протяжении всей предвыборной кампании, и оба лидера согласились с важностью объединения страны".

Дональд Трамп Камала Харрис США
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