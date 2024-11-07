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Трамп планирует встретиться с Байденом в ближайшее время

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп планирует принять предложение президента США Джо Байдена о встрече, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чуна.

"Президент Джо Байден позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом ", - сказал Чун, его цитирует CNN.

По его словам, Трамп благодарен за звонок и ждет встречи, которая состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Байден в среду позвонил Трампу, поздравил его с победой на выборах и отметил важность совместной работы.

Джо Байден Белый дом США Дональд Трамп
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