Трамп планирует встретиться с Байденом в ближайшее время

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Дональд Трамп планирует принять предложение президента США Джо Байдена о встрече, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чуна.

"Президент Джо Байден позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом ", - сказал Чун, его цитирует CNN.

По его словам, Трамп благодарен за звонок и ждет встречи, которая состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Байден в среду позвонил Трампу, поздравил его с победой на выборах и отметил важность совместной работы.