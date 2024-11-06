Харрис поздравила Трампа с победой

Фото: AP/TASS

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис в среду связалась с экс-президентом Дональдом Трампом и поздравила его с победой на президентских выборах, сообщает CNN со ссылкой на старшего помощника Харрис.

"Харрис позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года", - заявил он.

"Она обсуждала важность мирной передачи власти и того, чтобы он был президентом для всех американцев", - добавил он.

Ранее USA Today со ссылкой на источники сообщал, что в 16:00 по восточному времени в среду (00:00 по Москве в четверг) Харрис выступит с речью в Говардском университете в Вашингтоне (округ Колумбия).

До этого неназванный представитель Белого дома заявил NBC, что президент США Джо Байден также в среду намерен позвонить Трампу и, кроме того, желает выступить публично на тему итогов выборов.