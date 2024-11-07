Politico назвало обсуждавшихся в команде Трампа кандидатов в госсекретари США

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Команда избранного президента США Дональда Трампа приступила к отбору кандидатов на министерские посты в его будущей администрации через 12 часов после закрытия избирательных участков, сообщает Politico. При этом обсуждения вероятных кандидатов начались задолго до этого.

Несколько недель назад бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен провел рабочий обед с несколькими республиканцами из Конгресса США. Как рассказал изданию чиновник республиканских структур Конгресса, на обеде О'Брайен назвал возможных кандидатов на некоторые посты. Так, предполагается, что должность госсекретаря может достаться бывшему и.о. главы Нацразведки США Ричарду Гренеллу, сенатору от Флориды Марку Рубио или сенатору от Теннесси Биллу Хагерти.

Также О'Брайен заявил, что должность министра обороны может получить сенатор от Арканзаса Том Коттон.

Рубио уже сказал CNN, что намерен сотрудничать с администрацией Трампа, хотя еще не получал конкретных предложений. Он готов помогать ей как оставаясь сенатором, так и на других постах.

Гренелл же привлек к себе внимание, когда появился рядом с Трампом в сентябре на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает Politico.

Приоритетом первых официальных дискуссий по кадрам для советников Трампа будут посты в исполнительных органах власти, отвечающих за контроль за границей и за контроль за разведкой нефти, сказал Politico старший советник Трампа Джейсон Миллер. По его словам, в планах будущей администрации - закрытие границы с Мексикой и активизация разведки нефти ради снижения цен в конечном итоге.

Входящий в переходную команду Трампа Роберт Кеннеди-младший, возможно, в будущей администрации займет пост, связанный со здравоохранением, добавляет издание. Еще до голосования Трамп допускал, что пригласит в президентскую администрацию Кеннеди-младшего и Илона Маска.

Трамп одержал победу на выборах президента США. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года. Затем кандидаты на ключевые посты в администрации Трампа должны будут пройти через процедуру утверждения в Сенате. По итогам состоявшихся во вторник выборов большинство в Сенате перейдет как раз к Республиканской партии Трампа. Поэтому, как отмечают американские СМИ, проблем с утверждением на высокие должности предлагаемых Трампом кандидатов возникнуть не должно.