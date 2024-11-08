Трамп назначит главой аппарата Белого дома руководителя своей предвыборной кампании

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при вступлении в должность назначит руководителя своей предвыборной кампании Сьюзи Уайлс главой администрации Белого дома.

"Сьюзи Уайлс только что помогла мне одержать одну из величайших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов", - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует телеканал CNN.

По его словам, Уайлс "вынослива, умна, изобретательна и пользуется всеобщим восхищением и уважением".

"Для меня большая честь, что Сьюзи станет первой женщиной-главой администрации в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", - отметил он.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что кандидатуру Уайлс рассматривают на должность главы аппарата Белого дома.

"Уайлс, которая помогла Дональду Трампу одержать невероятную и ошеломляющую победу в президентской гонке, считается одним из главных кандидатов на пост главы аппарата Белого дома", - информировал телеканал.