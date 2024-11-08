Поиск

Трамп назначит главой аппарата Белого дома руководителя своей предвыборной кампании

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что при вступлении в должность назначит руководителя своей предвыборной кампании Сьюзи Уайлс главой администрации Белого дома.

"Сьюзи Уайлс только что помогла мне одержать одну из величайших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов", - говорится в заявлении Трампа, которое цитирует телеканал CNN.

По его словам, Уайлс "вынослива, умна, изобретательна и пользуется всеобщим восхищением и уважением".

"Для меня большая честь, что Сьюзи станет первой женщиной-главой администрации в истории Соединенных Штатов. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", - отметил он.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что кандидатуру Уайлс рассматривают на должность главы аппарата Белого дома.

"Уайлс, которая помогла Дональду Трампу одержать невероятную и ошеломляющую победу в президентской гонке, считается одним из главных кандидатов на пост главы аппарата Белого дома", - информировал телеканал.

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пауэлл не исключает возможности снижения ставки ФРС в декабре

Пауэлл не исключает возможности снижения ставки ФРС в декабре

Трамп полагает, что поговорит с Путиным

Президент РФ заявил, что видит сигналы американских компаний, желающих вернуться в Россию

Губернатор Калифорнии заявил о готовности бороться против "незаконных действий" Трампа

Губернатор Калифорнии заявил о готовности бороться против "незаконных действий" Трампа

Республиканцы настроены оптимистично по выборам в Палату представителей

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Делегацию РФ на климатической конференции в Баку возглавит Мишустин

Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

Куба вновь осталась без энергоснабжения после удара урагана "Рафаэль"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });