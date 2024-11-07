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Тегеран заявил, что исход выборов президента США не повлияет на политику Ирана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Результаты президентских выборов в США не окажут влияния на иранский политический курс и стремление Тегерана развивать отношения с другими странами, заявил в четверг президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Для нас не имеет никакого значения, кто победил на президентских выборах в США, потому что наша страна и политическая система опираются на внутреннюю силу, а также на народ, которому свойственны честь и величие", - приводят иранские СМИ слова Пезешкиана.

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"Мы продолжаем развивать отношения с другими странами. (...) Наш приоритет - развитие отношений с исламскими и соседними государствами", - добавил Пезешкиан.

5 ноября в США состоялись президентские выборы. 6 ноября республиканец Дональд Трамп заявил о своей победе. Ведущие американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также объявили его победителем.

В преддверии выборов Трамп заявил о стремлении привести Ближний Восток к миру.

По словам политика, Иран финансирует конфликты в секторе Газа и Ливане. Трамп добавил, что при нем у Тегерана не было денег на это.

Дональд Трамп Иран США Масуд Пезешкиан
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